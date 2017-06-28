Сотни человек вышли на митинг за увеличение финансирования науки

От 400 до 1 тысячи человек (данные соответственно ТАСС и РБК) вышли на согласованный митинг профсоюза работников РАН в Москве.

Мероприятие, как сообщают его организаторы, проходило в рамках профсоюзной акции «Не душите науку!»

«Наш митинг не носит политической окраски. Мы благодарны всем, кто поддерживает позицию профсоюза о необходимости увеличения финансирования отечественной науки, но просим политические партии и движения ограничить использование партийной символики и воздержаться от продвижения партийной идеологии и связанных с нею лозунгов», — предупреждали накануне на сайте профсоюза.

Митинг прошел в сквере Суворовской площади у метро «Достоевская». На него пришли ученые не только из Москвы. По данным ТАСС, там были митингующие из Нижнего Новгорода, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Также солидарность высказали ученые с Дальнего Востока.

«Если нас не услышат, в сентябре-октябре будем проводить более массовые акции по всей стране», — заявил глава профсоюза Виктор Калинушкин.