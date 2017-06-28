28 июня 2017, 19:28
Мессенджер Telegram внесен в реестр Роскомнадзора
Мессенджер Павла Дурова Telegram внесен в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор. Об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
«Только что внесли. Номер реестровой записи 90-PP», — сказал он.
На сайте Роскомнадзора действительно появилось упоминание о Telegram. Он обозначен как «кроссплатформенный мессенджер для смартфонов и других устройств».
Ранее сегодня Павел Дуров согласился на регистрацию мессенджера без сотрудничества с российскими спецслужбами и дал ссылки на данные Telegram для его регистрации. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что если этих сведений будет достаточно, то Telegram зарегистрируют.
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