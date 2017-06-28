В Думу внесен законопроект об отмене внутрироссийского роуминга

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Государственную Думу РФ законопроект об отмене для абонентов сотовой связи роуминга внутри страны. Об этом говорится на сайте партии.

В документе, опубликованном на сайте нижней палаты парламента, вводится норма, согласно которой «оплата телефонных соединений между абонентами в пределах территории Российской Федерации осуществляется по единому тарифу услуг соответствующего оператора независимо от места нахождения в пределах территории Российской Федерации как вызывающего, так и принимающего абонента».

По словам главы партии Сергея Миронова, «плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом. Не говоря уже о ее избыточности».

Между тем в феврале Федеральная антимонопольная служба России заявила о договоренности с сотовыми операторами отменить роуминг внутри страны к концу 2017 года.