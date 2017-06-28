Правительство не нашло конфликта интересов в назначениях сына Рогозина

Правительство не нашло конфликта интересов в назначении сына вице-премьера Дмитрия Рогозина Алексея вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и гендиректором компании «Ил». Такой ответ поступил из кабмина на запрос партии «Яблоко», передает «Дождь».

В ответе правительства, с которым ознакомился телеканал, говорится, что Рогозин-старший уведомил руководство о возможном конфликте интересов, в связи с чем, оснований для разбирательства нет.

В «Яблоке» заявили, что «уведомлением процедура предупреждения или разрешения конфликта интересов не ограничивается».

Дмитрий Рогозин курирует оборонку, космос и авиацию.