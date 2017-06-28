28 июня 2017, 15:47
Контрразведчики СБУ подорвались на мине в Донецкой области
Автомобиль Службы безопасности Украины (СБУ) подорвался на мине в Константиновском районе Донецкой области. Об этом сообщает «Украинская правда».
Информацию подтвердили в пресс-службе СБУ.
По данным издания, взрыв произошел накануне. В результате один сотрудник спецслужбы погиб, четверо ранены. Среди раненых — сотрудники департамента контрразведки.
Дело по факту взрыва начала расследовать украинская военная прокуратура.
Днем ранее в Соломенском районе Киева взорвался автомобиль, в котором находился полковник главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал. Он погиб, двое прохожих получили ранения. Произошедшее было квалифицировано как теракт.
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