Контрразведчики СБУ подорвались на мине в Донецкой области

Автомобиль Службы безопасности Украины (СБУ) подорвался на мине в Константиновском районе Донецкой области. Об этом сообщает «Украинская правда».

Информацию подтвердили в пресс-службе СБУ.

По данным издания, взрыв произошел накануне. В результате один сотрудник спецслужбы погиб, четверо ранены. Среди раненых — сотрудники департамента контрразведки.

Дело по факту взрыва начала расследовать украинская военная прокуратура.

Днем ранее в Соломенском районе Киева взорвался автомобиль, в котором находился полковник главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал. Он погиб, двое прохожих получили ранения. Произошедшее было квалифицировано как теракт.