Экс-президент Приднестровья сбежал в Молдавию на фоне подозрений в коррупции

Бывший президент Приднестровья Евгений Шевчук, покинувший этот пост в декабре 2016 года, этой ночью тайно покинул непризнанную республику, направившись в сторону Молдавии. Об этом заявил спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба. Его слова приводит РИА Новости.

Спикер заявил, что экс-президент сбежал, после того как узнал, что на заседании пардамента будет рассматриваться вопрос о снятии с него неприкосновенности.

«По имеющейся информации, после получения сообщения от председателя Верховного совета Евгений Шевчук ночью пересек реку Днестр на плавсредстве и удалился с территории Приднестровской Молдавской республики», — заявил Щерба депутатам.

Сегодня приднестровский парламент лишил экс-президента неприкосновенности.

Об этом просил прокурор республики Анатолий Гурецкой, чтобы иметь возможность привлечь экс-президента по делу о хищении государственных средств в особо крупном размере.

Сам Шевчук написал на своей странице в Facebook, что считает такое решение парламента «очередным свидетельством использования властью методов запугивания, давления, шантажа, арестов для выбивания удобных и нужных показаний».

Шевчук также отметил, что неприкосновенность с него была снята еще в феврале.