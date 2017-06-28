Сирийские СМИ сообщили о гибели 40 человек при ударе ВВС коалиции

По меньшей мере 40 мирных жителей погибли в результате авиаудара возглавляемой США международной коалиции в Сирии по населенному пункту в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом 28 июня сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA.

По имеющимся данным, бомбардировке подвергся населенный пункт Эд-Даблян, расположенный близ города Эль-Маядин. Отмечается, что среди погибших в основном женщины и дети. Десятки людей получили ранения.

Днем ранее телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что авиация международной коалиции во главе с США нанесли ракетный удар по одному из зданий в Эль-Маядине, которое использовалось боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в качестве тюрьмы. 26 июня. В результате налета погибли не менее 57 человек, в том числе мирные граждане, которые были ранее захвачены экстремистами.