Совет ЕС одобрил торговые льготы для Украины
Совет Европейского союза одобрил соглашение о временном льготном режиме в торговле с Украиной. Об этом сообщается на сайте Совета.
Меры направлены «на улучшение доступа украинских экспортеров на рынок ЕС с учетом сложной экономической ситуации» на Украине, говорится в релизе.
Также отмечается приверженность Киева реформам.
Документ дополняет соглашение об ассоциации Украины и ЕС. Его еще должен утвердить Европарламент. Ожидается, что соглашение о торговых преференциях вступит в силу к концу сентября.
Временные меры вводятся сроком на три года.
В частности, документ предусматривает нулевую пошлину на поставки следующих товаров (указаны предельные значения, для которых действует нулевая пошлина):
- мед — 2500 тонн,
- обработанные томаты — 3 тысячи тонн,
- виноградный сок — 500 тонн,
- овес — 4 тысячи тонн,
- пшеница — 65 тысяч тонн,
- кукуруза — 625 тысяч тонн,
- ячмень — 325 тысяч тонн.
Также предусмотрено полное снятие импортных пошлин на удобрения, красители, обувь, медь, алюминий, а также оборудование для телевидения и звукозаписи.