Совет ЕС одобрил торговые льготы для Украины

Совет Европейского союза одобрил соглашение о временном льготном режиме в торговле с Украиной. Об этом сообщается на сайте Совета.

Меры направлены «на улучшение доступа украинских экспортеров на рынок ЕС с учетом сложной экономической ситуации» на Украине, говорится в релизе.

Также отмечается приверженность Киева реформам.

Документ дополняет соглашение об ассоциации Украины и ЕС. Его еще должен утвердить Европарламент. Ожидается, что соглашение о торговых преференциях вступит в силу к концу сентября.

Временные меры вводятся сроком на три года.

В частности, документ предусматривает нулевую пошлину на поставки следующих товаров (указаны предельные значения, для которых действует нулевая пошлина):

- мед — 2500 тонн,

- обработанные томаты — 3 тысячи тонн,

- виноградный сок — 500 тонн,

- овес — 4 тысячи тонн,

- пшеница — 65 тысяч тонн,

- кукуруза — 625 тысяч тонн,

- ячмень — 325 тысяч тонн.

Также предусмотрено полное снятие импортных пошлин на удобрения, красители, обувь, медь, алюминий, а также оборудование для телевидения и звукозаписи.