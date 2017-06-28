США начали расследование массовое заражение компьютерным вирусом Petya

Американские правоохранительные органы США начали расследование масштабной кибератаки с использованием вируса-вымогателя Petya. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Совета по национальной безопасности при администрации президента США.

28 июня вирус Petya, поразивший компьютеры предприятий и органов власти в Европе и США, добрался до Азии. Кибератака стала причиной выхода из строя системы управления грузопотоком в крупнейшем индийском контейнерном порту им. Джавахарлала Неру. Petya также поразил правительственные и частные структуры в Польше и Эстонии, где вирусом заразился ряд компаний логистической отрасли, а также связанные с этой отраслью сервисно-торговые центры. В среду польское правительство созвало кризисный штаб в связи с распространением вируса.

В Совете по национальной безопасности при администрации президента США при этом утверждают, что вирус не угрожает общественной безопасности, но Совет уже начал расследовать кибератаку и намерен привлечь к ответственности ее организаторов.

В свою очередь, в Агентстве национальной безопасности (АНБ) США отказались связывать атаку вируса Petya с технологиями АНБ по аналогии с вирусом WannaCry, который использовал уязвимость в системе безопасности компьютеров. Информацию об этой уязвимости хакеры украли у АНБ.

В министерстве национальной безопасности США агентству Reuters сообщили, что также расследуют кибератаку и сотрудничают по этому вопросу с другими странами. Владельцам зараженных компьютеров рекомендовано не платить вымогателям, а дождаться подтверждений, что им точно восстановят доступ к информации после перечисления денег.

27 июня в мире начал массово распространяться вирус, который блокирует компьютеры на Windows и требует выкуп в биткоинах для разблокировки. На Украине атака началась около 11:30 утра, затем о ней сообщили в России и в других странах. В свою очередь, Служба безопасности Украины поспешила предположить, что атака организована с территории России или Донбасса, но никаких доказательств не предоставила.