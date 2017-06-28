СБУ подтвердила гибель полковника при взрыве автомобиля в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) выпустила пресс-релиз, в котором сообщила подробности взрыва машины в Донецкой области.

По данным ведомства, в результате подрыва автомобиля в Константиновском районе погиб сотрудник СБУ полковник Юрий Возный. Еще три человека были доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести. В настоящее время военная прокуратура начала расследование инцидента.

Отмечается, что взрыв произошел на территории, подконтрольной украинским силовикам. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак пообещал помочь семье погибшего.

Днем ранее в Соломенском районе Киева взорвался автомобиль, в котором находился полковник главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал. Он погиб, двое прохожих получили ранения. Произошедшее было квалифицировано как теракт.