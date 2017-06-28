«Зенит» сообщил об уходе «шести-семи футболистов»

Петербургский «Зенит» покинут шесть-семь игроков, заявил «Радио Зенит» футбольного клуба Константин Сарсания.

«Есть круг футболистов из шести-семи человек, которые могут покинуть "Зенит". У каждого — индивидуальный случай, и сейчас клуб решает этот вопрос. В Петербурге будет, практически, новая команда», — заявил спортивный директор.

Он также рассказал, что в ближайшие дни команда планирует заключить контракт с одним россиянином. Его имени Сарсания не назвал.

«На этом трансферы отечественных футболистов в "Зенит" закончатся. В данный момент мы ведем переговоры по нескольким очень серьезным иностранным игрокам. Надеюсь, что в ближайшее время уже появится конкретная информация», — добавил футбольный функционер.

Российская национальная команда, в которую входили и игроки «Зенита», вылетела с Кубка конфедераций, проиграв Мексике 2:1. Вскоре после матча нападающие петербургской команды Артем Дзюба и Александр Кокорин спародировали главного тренера сборной Станислава Черчесова. В РФС «пародию» Кокорина и Дзюбы объяснили «недостатком ума».