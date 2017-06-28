Глава Роскомнадзора назвал условие регистрации Telegram в РФ

Если опубликованные владельцем Telegram Павлом Дуровым сведения о мессенджере будут достаточны, то приложение будет внесено в реестр распространения информации Роскомнадзора. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава ведомства Александр Жаров.

Ранее сегодня Дуров согласился на регистрацию Telegram, отметив, что сервис не будет выполнять «антиконституционный и нереализуемый технически "закон Яровой" — равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram».

В своем посте «ВКонтакте» Дуров также дал ссылки на открытые данные мессенджера.

Жаров на это сообщил: «Если набор сведений, который необходим для внесения в реестр… по тем ссылкам, которые Павел Дуров в своем сообщении привел, достаточен, то есть все пять идентификаторов имеются, то мы, очевидно, внесем Telegram в реестр организаторов распространения информации».