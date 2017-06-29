Мать попавшего в плен на Украине россиянина попросила помочь в его освобождении

Мать россиянина Виктора Агеева, взятого в плен украинскими войсками в Луганской области, обратилась в алтайское отделение партии «Яблоко» с просьбой помочь выяснить судьбу сына. Ее обращение опубликовала «Новая газета».

На днях на Украине заявили, что взяли в плен под Луганском российского контрактника ГРУ Виктора Агеева.

В Минобороны России в ответ сообщили, что Агеев не служит в российской армии, а является добровольцем.

Мать Агеева пишет, что «18 марта, с его слов, [он уехал] по контракту служить в г. Батайск, в одну из частей Ростовской области. Оттуда он несколько раз звонил, с частотой раз в неделю. Последний раз звонил 30 мая с номера <...>. При этом он ничего не говорил, что собирается расторгать контракт».

«Впоследствии, 27 июня, ко мне обратились журналисты ВВС, и от них я узнала, что мой сын был взят в плен, 24 июня на территории Украины», — отмечает женщина.

Источники «Новой газеты» сообщают, что помимо Агеева в плен были взяты уроженцы Северодонецка (Луганская область) Даниил Гладков и Андрей Стоянов, а также житель Луганска Богдан Венгер.

Кроме этого два бойца самопровозглашенной ЛНР погибли. Это Александр Щерба 1978 года рождения и Александр Супонин 1999 года рождения.

На теле погибших луганские медики нашли следы пыток.