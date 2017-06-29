Россия продлит ответные санкции на год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство внесет президенту предложение о продлении ответных санкций до 31 декабря 2018 года, передает «Интерфакс».

Медведев напомнил, что 28 июня ЕС вновь продлил действие антироссийских санкций: «К сожалению, наши европейские партнеры продолжают неконструктивную линию в отношении нашего государства, в очередной раз политика берет верх над экономикой и, вообще по большому счету, над здравым смыслом».

Россия «будет реагировать адекватно», заявил российский премьер.

Напомним, после введения ЕС и США санкций в отношении России за «аннексию» Крыма российская сторона ответила введением эмбарго на импорт продуктов из стран, присоединившихся к санкциям.