ФБК обжаловал решение суда по иску Усманова

Представители Алексея Навального и возглавляемого им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) подали кассационную жалобу на решение по делу о защите чести и достоинства, истцом по которому выступает миллиардер Алишер Усманов. Об этом «Интерфаксу» и ТАСС сообщили в пресс-службе Люблинского суда столицы.

«Сегодня в суд поступила апелляционная жалоба на решение суда по иску Усманова к Навальному и Фонду борьбы с коррупцией», — сказали там.

Ранее суд поддержал Усманова, обязав Навального и ФБК опровергнуть сведения об Усманове из фильма «Он вам не Димон» и удалить их из свободного доступа.

Апелляция на решение будет рассмотрена в Мосгорсуде.