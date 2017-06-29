В Совфеде предложили отключать незаконно купленные сим-карты

В Совете Федерации подготовили поправку в законопроект, усиливающий ответственность за продажу сим-карт с рук, без предоставления паспортных данных. Сенаторы совместно с представителями правоохранительных органов, Минкомсвязи, Роскомнадзора и операторов связи предлагают обязать оператора отключать абонента, если тот предоставил о себе неверные данные при заключении договора. Об этом сообщает РБК.

Поправка подготовлена ко второму чтению законопроекта в Госдуме, которое может состояться в июле.

Она обязывает операторов связи и лиц, действующих от их имени, при продаже сим-карт проверять сведения об абонентах при заключении договора.

А компании, использующие корпоративные тарифные планы, должны будут предоставлять операторам информацию о пользователях.