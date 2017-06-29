Под Нижним Новгородом построили первый в стране алюминиевый мост

В деревне Афонино на выезде из Нижнего Новгорода появился мост, сделанный из алюминия. Об этом пишет «Открытый Нижний».

Мост установлен над автодорогой для прохода пешеходов.

На сайте компании «Русал», поставившей материал для моста, говорится, что его длина 38 метров, ширина — 6,5 метра.

По данным «Русала», это первый алюминиевый мост, установленный в России.

«Вес моста в три раза легче стальных аналогов — 22 тонны, что означает снижение нагрузки на опорные конструкции. Ожидается, что второй алюминиевый мост будет возведен также в Афонино в ближайшие недели», — говорится в релизе.