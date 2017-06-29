Сотрудники ведущих мировых компаний проведут лекции на Летнем кампусе РАНХиГС-2017

Этим летом на Кампусе выступят представители таких известных мировых компаний, как The Coca-Cola Company – Микаэль Вине, MasterCard – Алексей Малиновский и PwC – Блэр Шеппард.

Летний кампус Президентской академии представляет из себя образовательную площадку для молодежи. Проект стал ежегодным событием, на котором проводятся специальные лекции и интерактивные занятия для участников. Их проводят ведущие российские и зарубежные ученые, государственные служащие и бизнесмены мирового уровня.

Проект создан по инициативе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Правительства Республики Татарстан. В рамках Кампуса созданы уникальные условия для общения талантливых молодых людей и формирования нового поколения интеллектуальной элиты страны.

Летний кампус, как и в 2014 году, посетит представитель The Coca-Cola Company в России, генеральный менеджер проекта FIFA-2018 Микаэль Вине. Он является сотрудником The Coca-Cola Company более 15 лет. С 2010 по 2014 гг. он исполнял обязанности заместителя Генерального менеджера проекта Сочи-2014 Coca-Cola в Москве. С июля 2014 – Директор департамента спортивных активаций Coca-Cola в Москве, в том числе по подготовке и проведению ЧМ по футболу - 2018. Окончил Французскую Школу бизнеса по специальности«спортивный маркетинг».

Впервые на Кампусе выступит глава MasterCard в России, Казахстане, Беларуси и Армении Алексей Малиновский. С 2011 по 2016 гг. он работал на посту регионального директора MasterCard по взаимодействию с органами государственной власти в России, СНГ, странах Центральной, Восточной и Юго-восточной Европы. До прихода в MasterCard в 2011 г. более 15 лет занимал руководящие позиции в ряде российских и международных компаний – лидерах сектора высоких технологий. Г-н Малиновский входит в состав Межведомственного совета при Минфине по подготовке предложений по разработке мер, направленных на оптимизацию платежного оборота на территории РФ. Является членом экспертного совета по финансовым рынкам при ФАС.

Руководитель международной группы PwC по разработке стратегии и развитию лидерства Блэр Шеппард также выступит на Кампусе впервые. Свою деятельность в PwC Шеппард начал в июне 2012 г. Имеет звание заслуженного профессора в отставке и заслуженного декана Школы бизнеса Фукуа. В 2000 г. стал учредительным исполнительным директором и председателем Duke Corporate Education, которая была признана лучшей по предоставлению пользовательского образования для должностных лиц на протяжении девяти лет. Профессор Шеппард проконсультировал более 100 компаний и правительств в области лидерства, корпоративной стратегии, организационных отношениях, а также стал автором более 50 книг и статей. Блэр был первым лауреатом премии «Преподаватель года» в Фукуа, получил награду «Бизнес-персона года-2011» в области образования по версии (Triangle Business Journal); Премию «Выдающийся ученый» Института финансов при Университете Франкфурта в 2007; почетный доктор наук Королевского совета Канады. Г-н Шеппард получил степень доктора социальной психологии Университета Иллинойса (США) в 1980 г. и степень магистра Университета Западного Онтарио (Лондон, провинция Онтарио, Канада) в 1977 г.

Организаторами Летнего кампуса Президентской академии являются Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, правительство Республики Татарстан, Ассоциация инновационных регионов России, при поддержке ГК «АКИГ».

Сайт Летнего кампуса Президентской академии: www.campus4youth.ru