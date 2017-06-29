Германия запретила Эрдогану выступать в Гамбурге перед соотечественниками

Правительство Германии официально сообщило Анкаре, что считает выступление президента Турции Реджепа Эрдогана перед турецкой диаспорой в Гамбурге невозможным. Об этом пишет Spiegel.

Ранее стало известно, что на полях встречи лидеров «большой двадцатки» в Гамбурге Эрдоган намерен выступить перед выходцами из Турции.

«Мы сообщаем Турции, что согласно нашему убеждению такое выступление в Германии не представляется возможным. Есть решение Конституционного суда, согласно которому мы это можем [запретить]», — заявил сегодня в Москве глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

В немецком правительстве подтвердили, что это официальная позиция кабмина.

В прошлом году власти Германии уже запрещали турецким политикам агитировать на германской территории. Тогда речь шла о референдуме по изменению Конституции Турции.