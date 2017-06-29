Австралию обвинили в слежке за приехавшими в страну китайцами

Власти Китая обвинили правительство Австралии в слежке за китайскими гражданами, приехавшими в страну. Об этом пишет китайское правительственное издание Global Times.

Газета приводит слова сотрудника управления госбезопасности Китая. Согласно его данным, власти Австралии собирают информацию о китайцах, приехавших в страну, и подстрекают их на ведение подрывной деятельности на родине.

В посольстве Китая, по его словам, были найдены многочисленные подслушивающие устройства.

Заявление, как отмечает News.com.au, стало реакцией на расследование, которое опубликовал австралийский телеканал ABC.

В материале на сайте канала от 4 июня говорится, что Китай пытается влиять на австралийских политиков через их спонсоров, тесно связанных с Коммунистической партией Китая.

Также отмечается, что Пекин пытается оказывать влияние и на часть из 1 млн этнических китайцев, живущих в Австралии.

«В университетских городках, в средствах массовой информации, выходящих на китайском языке, и в некоторых общественных группах Компартия Китая усиливает влияние и контроль над своей диаспорой», — отмечается в статье.

В ответ на это в управлении госбезопасности Китая заявляют, что Австралия «без всякой причины вела разведывательную деятельность в отношении КНР и безосновательно обвиняла Китай в шпионаже».