Организатору «Евровидения» рекомендовали оштрафовать Украину

Официальный представитель Европейского вещательного союза (EBU) Дэвид Гудман заявил, что контрольная группа «Евровидения» рекомендовала наложить штраф на Украину за нарушение правил проведения конкурса, сообщает ТАСС.

Гудман отметил, что по решению контрольной группы Украина «не сумела надлежащим образом выполнить свои обязательства, касающиеся сотрудничества с EBU в вопросе участия российской исполнительницы». Напомним, представительнице России Юлии Самойловой был закрыт въезд на Украину под предлогом того, что в 2015 году певица выступала в Крыму, не получив разрешение на посещение полуострова от украинских властей.

Кроме того, в числе претензий к организаторам с украинской стороны – «организация конкурса сопровождалась серьезными задержками, которые создали ненужные трудности».

Контрольной группой рекомендовано наложить на Украину «существенный штраф», сообщил Гудман, однако конкретную сумму не назвал.

При этом российскому Первому каналу сделано замечание «за неприсутствие на обязательной встрече глав делегаций в Киеве в марте и непроведение прямой трансляции выступлений». Напомним, российские телеканалы отказались транслировать конкурс после запрета Самойловой въезжать на Украину.