ФСИН предупредила Навального о возможной замене условного срока реальным
Сотрудники ФСИН предупредили оппозиционера Алексея Навального о том, что условные сроки, которые он получил по делу «Кировлеса» и «Ив Роше», могут быть заменены на реальное заключение. Об этом сообщила в твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.
Сегодня к Навальному в спецприемник приходили сотрудники ФСИН и вынесли предупреждение об отмене условного срока по делу Кировлеса и Ив Роше— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 29 июня 2017 г.
Как отмечает «Интерфакс», речь может идти о замене условного срока на реальный, если условно осужденный в течение испытательного срока систематически привлекался к административной ответственности.
То есть два и более раза в течение года совершал административные правонарушения. Таким образом решение о нынешнем административном аресте может стать поводом для обращения ФСИН в суд с требованием посадить Навального.
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