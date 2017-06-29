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29 июня 2017, 18:35
Алексей Навальный тюрьмы и колонии ФСИН

ФСИН предупредила Навального о возможной замене условного срока реальным

Олег и Алексей Навальные
Олег и Алексей Навальные
официальный сайт Навального

Сотрудники ФСИН предупредили оппозиционера Алексея Навального о том, что условные сроки, которые он получил по делу «Кировлеса» и «Ив Роше», могут быть заменены на реальное заключение. Об этом сообщила в твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Как отмечает «Интерфакс», речь может идти о замене условного срока на реальный, если условно осужденный в течение испытательного срока систематически привлекался к административной ответственности.

То есть два и более раза в течение года совершал административные правонарушения. Таким образом решение о нынешнем административном аресте может стать поводом для обращения ФСИН в суд с требованием посадить Навального.

Политик отбывает 30-дневный арест за организацию несанкционированного властями митинга на Тверской улице Москвы в День России.

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