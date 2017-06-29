ФСИН предупредила Навального о возможной замене условного срока реальным

Сотрудники ФСИН предупредили оппозиционера Алексея Навального о том, что условные сроки, которые он получил по делу «Кировлеса» и «Ив Роше», могут быть заменены на реальное заключение. Об этом сообщила в твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Сегодня к Навальному в спецприемник приходили сотрудники ФСИН и вынесли предупреждение об отмене условного срока по делу Кировлеса и Ив Роше — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 29 июня 2017 г.

Как отмечает «Интерфакс», речь может идти о замене условного срока на реальный, если условно осужденный в течение испытательного срока систематически привлекался к административной ответственности.

То есть два и более раза в течение года совершал административные правонарушения. Таким образом решение о нынешнем административном аресте может стать поводом для обращения ФСИН в суд с требованием посадить Навального.

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