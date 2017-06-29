Фонд бывшей жены Путина опубликовал отчетность за год

Минюст России на своем сайте опубликовал отчетность «Центра развития межличностных коммуникаций» (pdf 1, pdf 2). Эту некоммерческую организацию курирует бывшая жена президента России Людмила Путина.

Фонд возглавляет Артур Очеретный, которого СМИ называют новым мужем Путиной.

Отчетность была опубликована 22 июня. На нее обратила внимание организация «Муниципальный сканер», которая ранее жаловалась на то, что фонд не предоставляет отчетов о расходах и доходах.

Согласно опубликованным документам, в 2016 году фонд получил из бюджета страны 62 млн рублей. Еще 73,6 млн поступили от граждан и организаций.

Расходы фонда за прошлый год — это 250 млн пожертвований другим НКО, 25,7 млн в фонд оплаты труда, 13,8 млн рублей на строительство, 8,8 млн на приобретение имущества и 1,8 млн на эксплуатацию недвижимости и автомобилей.