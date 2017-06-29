Украинские приставы взыскали с «Газпрома» 3 млн долларов

Украинские судебные приставы взыскали с ПАО «Газпром» 79,8 млн гривен (примерно 3,06 млн долларов) в счет штрафа, наложенного на компанию Антимонопольным комитетом Украины. Об этом заявил замглавы Минюста республики Сергей Шкляр, сообщает «Интерфакс».

Министр напомнил, что антимонопольщики оштрафовали «Газпром» на 171 млрд гривен (6 млрд 557 млн долларов). Российская компания оспаривала это решение в судах, украинские судебные инстанции встали на сторону антимонопольщиков.

«В данное время имеем такие результаты — 79,8 млн гривен уже взыскано с должника и перечислено в госбюджет. Осуществляем дальнейшие исполнительные действия в этом направлении», — заявил замминистра.

В конце мая «Газпром» заявил, что украинские антимонопольщики направили приставам требование о принудительном взыскании с компании 171,9 млрд гривен.

Было открыто исполнительное производство на сумму 189,125 млрд гривен — в нее вошел исполнительный сбор в 17,193 млрд гривен. Также были арестованы акции АО «Газтранзит», принадлежащие «Газпрому.

«Газтранзит» занимается строительством газопроводов для прокачки российского газа через Украину в Турцию и страны Балканского региона.