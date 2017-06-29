Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) дисквалифицировала трех российских бегунов и тренера за нарушение антидопинговых правил, говорится в сообщении пресс-службы IAAF.

Бегуны Инга Абитова, Анастасия Капачинская и Денис Алексеев, а также тренер Людмила Федорива дисквалифицированы на четыре года.

Напомним, 21 июня о дисквалификации Абитовой, Капачинской и Алексеева объявило РУСАДА, поскольку в допинг-пробах спортсменов с Олимпийских игр 2008 года были найдены запрещенные вещества.