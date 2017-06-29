В Сенате предложили запретить программы «Лаборатории Касперского» в армии США

Американские сенаторы предложили запретить устанавливать на компьютерах министерства обороны продукты компании «Лаборатория Касперского», сообщает Reuters.

С предложением внести в американское законодательство соответствующие поправки выступила представитель Демократической партии Джин Шахин, которой «наличие связей между «Лабораторией Касперского» и Кремлем внушает очень большую тревогу».

Продуктам «Лаборатории Касперского» «нельзя доверить защиту критических узлов инфраструктуры, в особенности компьютерных систем, жизненно важных для обеспечения национальной безопасности», считает сенатор.

Ранее сообщалось, что 27 июня агенты ФБР пришли в дома к десяти сотрудникам российской компании в рамках контрразведывательного расследования. Официальные лица в США вслед за этим напомнили, что основатель и владелец «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский «имеет тесные связи с некоторыми лицами в разведке РФ».