Хворостовский отметил выступления в Вене из-за болезни

Российский баритон Дмитрий Хворостовский отметил выступления в Венской опере из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщается на сайте театра.

«Из-за своей тяжелой болезни Дмитрий Хворостовский вынужден отменить свои выступления в Венской государственной опере, запланированные на сезон 2017/2018», — отмечается в сообщении.

Кто будет исполнять в спектаклях его партии, пока неизвестно.

Театр пожелал Хворостовскому «больших сил».

Оперный певец с 2015 года проходит лечение от опухоли мозга. Он прошел уже несколько курсов химиотерапии.