В Минобороны РФ назвали новый британский авианосец удобной целью

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона о том, что Россия будет с завистью и восхищением смотреть на новый британский корабль – крупнейший авианосец ВМФ Британии «Королева Елизавета», сообщает РИА Новости.

Конашенков отметил: «Заявления главы британского военного ведомства Майкла Фэллона относительно превосходства внешней красоты нового авианосца над российским авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" демонстрируют откровенное незнание им военно-морской науки. И прежде всего, сути отличий "авиаматки", которым де-факто является британский авианосец, от авианесущего крейсера проекта 1143.5 "Адмирал Кузнецов"».

Представитель российского оборонного ведомства отметил, что британский корабль без посторонней помощи способен лишь выпускать самолеты, находясь под защитой боевых кораблей, судов обеспечения и подводных лодок: «Поэтому, в отличие от авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", оснащенного зенитным, противолодочным и самое главное, противокорабельным ракетным вооружением "Гранит", британский авианосец – всего лишь удобная крупногабаритная морская цель».

«С учетом этого, как раз в интересах британского королевского флота – в открытом море не демонстрировать "красоту" своего авианосца ближе нескольких сотен миль от "дальнего родственника», – подчеркнул Конашенков.