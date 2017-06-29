Средняя продолжительность жизни в России выросла до исторического уровня

Средняя продолжительность жизни в России по итогам 2016 года составила 71,87 лет или 71 год и 10,5 месяцев. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Это максимальный показатель за всю историю сбора данных, отмечают «Известия».

Наибольшая продолжительность жизни зафиксирована в Ингушетии (80,82 года), Дагестане (77,23) и Москве (77,09).

Наименьшая продолжительность жизни в Туве — 64,2 года, на Чукотке (64,4 года) и в Еврейской автономной области (65,8 года).

За последние пять лет средний показатель продолжительности жизни в России вырос на полтора года — с 70,2 года в 2012-м до 71,9 года в 2016 году.