29 июня 2017, 16:56
Максакова рассказала о заказчиках убийства Вороненкова
Оперная певица Мария Максакова — вдова застреленного в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова — считает, что за убийством стоят «российские криминальные авторитеты», которым покровительствует ФСБ. Об этом она сообщила «Дождю».
По мнению певицы, заказчики преступления могут быть связаны с бандой обнальщиков из Днепропетровска, в которую входили двое предполагаемых исполнителей убийства.
Также, по словам Максаковой, преступление не было политическим, и за ним не стоит президент России Владимир Путин.
«Путину не нужно было это убийство», — сказала вдова депутата.
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