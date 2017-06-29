Максакова рассказала о заказчиках убийства Вороненкова

Оперная певица Мария Максакова — вдова застреленного в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова — считает, что за убийством стоят «российские криминальные авторитеты», которым покровительствует ФСБ. Об этом она сообщила «Дождю».

По мнению певицы, заказчики преступления могут быть связаны с бандой обнальщиков из Днепропетровска, в которую входили двое предполагаемых исполнителей убийства.

Также, по словам Максаковой, преступление не было политическим, и за ним не стоит президент России Владимир Путин.

«Путину не нужно было это убийство», — сказала вдова депутата.