Медведев пообещал индексацию маткапитала в 2020 году

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что материнский капитал будет проиндексирован в 2020 году, сообщает РИА Новости.

В ходе заседания правительства Медведев отметил: «В бюджете Пенсионного фонда заложены деньги и на выплату материнского капитала. В следующие два года его размер не изменяется. С 1 января 2020 года он должен быть проиндексирован». Материнский капитал в 2017 году составляет 453 тысячи рублей.

Напомним, в ходе «Прямой линии» 15 июня президент РФ Владимир Путин призвал не жадничать при реализации мер по повышению рождаемости и пообещал вернуться к вопросу об индексации материнского капитала.

Ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что решение о том, продлевать или нет программу материнского капитала, в правительстве примут в конце сентября — начале октября.