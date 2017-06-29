«Макдоналдс» запустил в Москве сервис доставки еды

Российская сеть «Макдоналдс» вслед за KFC запустила пилотный сервис доставки еды в Москве. Такое предложение появилось в буклете компании, пишут «Ведомости».

На сайте российского «Макдоналдса», а также в социальных сетях сети упоминаний о доставке нет.

Как уточнил изданию менеджер закусочной на проспекте Мира, проект был запущен 28 июня. Пока в нем участвуют шесть заведений сети, сказал он, но постепенно зону покрытия планируют расширять.

Заказ оформляется только через мобильное приложение UberEats.

По словам представителя «Макдоналдс» в России и СНГ Ирины Гущиной, доставка стоит 99 рублей, минимальной суммы заказа нет.

На прошлой неделе, отмечает газета, «Макдоналдс» подал в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков McDelivery и «МакДоставка».