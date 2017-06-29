PR-директор «Мегафона» может покинуть компанию из-за поста в твиттере

Директор «Мегафона» по связям с общественностью Петр Лидов, по словам источников «Ведомостей», покидает компанию.

Собеседники издания заявили, что Лидов сейчас в отпуске, и на работу он не вернется. По их словам, в компании в целом давно не очень довольны PR-директором.

Последней каплей, отмечают источники, стал его пост в твиттере об участниках протеста 12 июня в Москве, среди которых было много молодежи.

Лидов назвал их «малолетними дегенератами».

Это вызвало волну критики в соцсетях, из-за которой PR-директор «Мегафона» был вынужден извиниться, а оскорбительный твит был удален.

Приношу извинения. Вижу реакцию, понимаю, что был неправ в выборе слов, надо быть сдержаннее. МегаФон тут ни при чём. Спасибо за понимание. — Петр Лидов (@plidov) 15 июня 2017 г.

Комментируя возможность своего увольнения Лидов сообщил в Facebook, что это «чушь процентов на 80».