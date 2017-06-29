Иракские военные сообщили об освобождении Мосула от ИГ

Иракский город Мосул освобожден от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщило министерство обороны Ирака, передает The Guardian.

Иракские военные сообщили, что взяли под контроль район взорванной мечети ан-Нури, теперь под контролем военных находится весь старый город.

«У ИГ больше не осталось ни одного района в Мосуле. У боевиков нет другого выхода, кроме капитуляции. Присутствие ИГ в Ираке закончилось навсегда», — заявили в Минобороны.

В древней мечети ан-Нури глава ИГ Абу Бакр аль-Багдади в 2014 году провозгласил «халифат» в Ираке и Сирии.

Мосул был главным городом исламистов в Ираке.