Минкомсвязь предостерегла от запрета антивируса «Касперского» в США

В случае, если в США будет введен запрет на продукты «Лаборатории Касперского», Россия может ввести ответные меры. Об этом заявил глава министерства связи РФ Николай Никифоров, сообщает РИА Новости.

Ранее издание The Hill сообщило, что Сенат США рассматривает проект военного бюджета, в котором предусмотрен запрет на использование правительственными структурами продуктов «Лаборатории Касперского» из-за связей компании с российским правительством.

«Я надеюсь, что такие решения приняты не будут. Если они будут приниматься, то РФ, конечно, всегда оставляет право применения каких-то ответных мер, как мы видим на примере сельского хозяйства», — заявил на это Никифоров.

По его словам, в США «постоянно обсуждается, как бы не использовать российское программное обеспечение, хотя оно широко представлено».

«Я не думаю, что вообще такой язык односторонних санкций как-то продуктивен, потому что РФ тоже может пойти таким путем», — добавил он.