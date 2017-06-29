Казначея Ватикана обвинили в сексуальных домогательствах

Австралийского кардинала, главу Секретариата по экономике Ватикана Джорджа Пелла обвиняют в сексуальных домогательствах, сообщает BBC со ссылкой на заявление полиции австралийского штата Виктория.

Как уточняет шеф полиции Шейн Паттон, кардинал обвиняется по нескольким эпизодам, которые, предположительно, имели место в период служения Пелла архиепископом Мельбурна и Сиднея.

В Ватикане подчеркивают, что кардинал отрицает обвинения в свой адрес: «Он сказал, что с нетерпением ждет своего дня в суде и будет энергично доказывать свою невиновность».

«Кардинал Пелл вернется в Австралию, как можно скорее, защитит свою репутацию после консультаций и одобрения со стороны врачей, которые примут решение о ходе его поездки», – говорится в заявлении Ватикана.