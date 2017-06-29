Украину оштрафовали за отказ пустить российскую участницу на «Евровидение»

Европейский вещательный союз наложил «крупный штраф» на украинских организаторов «Евровидения» за задержки при планировании конкурса и запрет на участие в конкурсе российской представительнице Юлии Самойловой. Об этом сообщает Reuters.

«В результате этого внимание было отвлечено от конкурса, а репутация бренда "Евровидение" оказалась под угрозой», — говорится в заявлении вещательного союза.

Директор Национальной общественной телерадиокомпании Украины (она организовывала конкурс в Киеве) Зураб Аласания заявил, что будет обжаловать решение о штрафе.

Он также сообщил, что сумма штрафа — 200 тысяч евро.

Аласания также отметил, что формально запрет Самойловой на въезд на Украину был выдан Службой безопасности Украины, а не организатором конкурса.

«Но я не думаю, что СБУ или правительство захотят в этом участвовать», — отметил медиаменеджер.