Пентагон сообщил об уверенности Кремля в желании США свергнуть власть в России

Разведывательное управление министерства обороны США подготовило подробный доклад с оценкой военной мощи России. Согласно документу, Москва методично и успешно восстанавливает армию, флот и воздушные силы, ослабленные после распада СССР, сообщает Associated Press со ссылкой на копию документа.

Также, по мнению авторов доклада, «в Кремле убеждены, что США закладывают основу для смены режима в России. Уверенность в этом укрепилась в связи с событиями на Украине».

«Москва опасается, что попытки США диктовать свои международные нормы угрожают основам власти Кремля, потому что дают право на иностранное вмешательство в дела России», — отмечается в документе.