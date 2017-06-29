В Пентагоне заявили о предотвращении химатаки в Сирии благодаря угрозе Асаду

Правительство президента Сирии Башара Асада, судя по всему, обратило внимание на угрозу Вашингтона применить силу в случае проведения новой химической атаки, поэтому атаки не произошло. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает Reuters.

«Соединенные Штаты видят потенциальные приготовления к другому нападению с применением химического оружия режимом Асада, которое может привести к массовой гибели мирных жителей, включая невинных детей. Действия подобны тем, что проводились перед атакой с применением химического оружия 4 апреля 2017 года», — заявили на днях в Белом доме.

В ответ на это в МИД России предупредили, что Москва будет реагировать «достойно, соразмерно той реальной ситуации, которая может сложиться».