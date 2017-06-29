Число считающих себя бедными россиян достигло максимума с 2009 года

Число россиян, которым, по их словам, едва хватает средств на еду или одежду, выросло до максимума с 2009 года. Согласно опросу ВЦИОМ, к этой группе себя причисляют 39% респондентов.

При этом среди людей пенсионного возраста таких 54%, среди жителей сельской местности — 46%.

Также 10% респондентов, причисляющих себя к бедным, отметили, что им не хватает денег даже на покупку продуктов, 29% — что им едва хватает денег на одежду.

Выше суммарная доля бедных была только в мае 2009 года, когда о нехватке средств на еду и одежду заявили 41% опрошенных.

Минимум бедности был зафиксирован в мае 2014 года — 19%.

Доля респондентов, которым хватает средств на продукты или одежду, но не достает на бытовую технику и мебель, составила 41%.

Большее себе могут позволить, по их словам, лишь 17% опрошенных.