В Кремле прокомментировали поручение Порошенко изменить статус Крыма

Президент Украины Петр Порошенко дал поручение конституционной комиссии изменить статус Крыма в украинской Конституции. Об этом заявил в эфире украинского «5 канала» депутат Верховной Рады, член комиссии Юрий Чижмарь.

«Мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарного государства», — заявил депутат. О том, в каком статусе предлагается рассматривать Крым, он не уточнил.

Согласно основному закону республики, «Автономная Республика Крым является неотъемлемой составной частью Украины и в пределах полномочий, определенных Конституцией Украины, решает вопросы, отнесенные к ее ведению».

В Кремле заявили на это, что не комментируют заявления из-за рубежа по поводу российских регионов.

«Мы не воспринимаем заявления зарубежных лидеров относительно наших регионов», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата «Интерфакса»).