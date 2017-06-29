Древние жители Анатолии украшали резьбой человеческие черепа

Среди новых находок, сделанных археологами в древнем городе Гёбекли-Тепе, обнаружены фрагменты человеческих черепов, украшенных продольными бороздами, вырезанными при помощи заостренных орудий.

Гёбекли-Тепе находится на юго-востоке Турции, недалеко от современного города Шанлыурфа. Археологические исследования там ведутся с 1960-х годов. Древнейшие сооружения Гёбекли-Тепе имеют возраст около 11 тысяч лет. Сооружения с высокими Т-образными колоннами были построены там еще до перехода местных жителей к земледелию. Предполагают, что постройки могли служить древним религиозным центром.

В 1990-е годы на территории комплекса было найдено несколько десятков тысяч фрагментов костей животных, среди них было также около 700 обломков человеческих костей. Все они были разбросаны равномерно по площади древнего святилища и перемешаны с камнями и гравием. В нынешнем исследовании рассматриваются три крупных фрагмента черепов, размером примерно с ладонь каждый. Следы орудий на костях показывают, что сначала с черепов удалялась плоть, а затем в них были прорезаны сравнительно глубокие продольные канавки. В одном из черепов была также просверлена дыра. Показательно, что и у некоторых каменных статуй в Гёбекли-Тепе головы были еще в древности отколоты. Один из рельефов, получивший у археологов название «Даритель», изображает коленопреклоненную фигуру, держащую человеческую голову в руках.

Связанные с черепами ритуалы наблюдались у народов эпохи неолита, живших южнее Гёбекли-Тепе, на землях современных Израиля и Иордании. Они отделяли череп от тела умершего и хранили его отдельно, иногда – специально украшали гипсом. Но традиция резьбы по костям черепа или их просверливания отмечена здесь впервые.

Десятки других фрагментов черепов, найденных в Гёбекли-Тепе, не имеют следов резьбы. «Они действительно особенные, эти три человека, – говорит один из авторов исследования Юлия Грески (Julia Gresky) из Немецкого археологического института. – Черепа, возможно, была украшены в знак поклонения предкам или как трофеи, чтобы продемонстрировать останки мертвых врагов». Археологи надеются больше узнать об этой традиции после обнаружения новых костных фрагментов.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.