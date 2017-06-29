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29 июня 2017, 14:25
Австралия птицы этология

Черные какаду оказались умелыми барабанщиками

Черный какаду
Черный какаду
Wikimedia Commons

Новое исследование показало, что черные какаду не только используют орудия для своего своеобразного барабанного ритуала привлечения самки, но и способны поддерживать постоянный ритмический рисунок ударов, с повторяющимися фрагментами и индивидуальным стилем. Авторы работы полагают, что этим птицам свойственных зачатки ключевых музыкальных способностей, имеющихся и у людей.

Черные, или пальмовые какаду (Probosciger aterrimus) обитают на полуострове Кейп-Йорк на севере Австралии, а также на Новой Гвинее и нескольких мелких островах. В 1984 Г. А. Вуд впервые описал, как самцы этих попугаев барабанят по ветвям деревьев. Самец черного какаду, соорудив в дупле дерева гнездо, выбирает палочку длиной до 15 сантиметров, очистив ее предварительно от листьев, или же берет удлинненый плод бобового растения и, зажав свой инструмент в клюве, начинает стучать по сухим ветвям дерева. Звуки ударов слышны на расстоянии до сотни метров. Добившись внимания самки, самец завершает свое выступление и мощным клювом размельчает палочку в щепки, которые кладет в гнездо.

Группа исследователей из Австралийского национального университета, Университета Квинсленда и Университета Дикина проанализировала 131 запись барабанных ударов, сделанных 18 самцами черного какаду. Они подтвердили, что птицы придерживаются выбранного ритма, а разные самцы при этом имеют собственные индивидуальные стили исполнения. Автоматический анализ показал, что барабанная дробь черных какаду подчиняется тем же закономерностям, что и партии ударных инструментов в народной музыке.

Функции таких выступлений черных какаду до конца неясны. Высказывали предположения, что таким образом самец демонстрирует самки надежность дерева, в дупле которого построено гнездо. Возможно также, что стук привлекает внимание самок и указывает другим самцам, что данный участок уже занят.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

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