Черные какаду оказались умелыми барабанщиками

Новое исследование показало, что черные какаду не только используют орудия для своего своеобразного барабанного ритуала привлечения самки, но и способны поддерживать постоянный ритмический рисунок ударов, с повторяющимися фрагментами и индивидуальным стилем. Авторы работы полагают, что этим птицам свойственных зачатки ключевых музыкальных способностей, имеющихся и у людей.

Черные, или пальмовые какаду (Probosciger aterrimus) обитают на полуострове Кейп-Йорк на севере Австралии, а также на Новой Гвинее и нескольких мелких островах. В 1984 Г. А. Вуд впервые описал, как самцы этих попугаев барабанят по ветвям деревьев. Самец черного какаду, соорудив в дупле дерева гнездо, выбирает палочку длиной до 15 сантиметров, очистив ее предварительно от листьев, или же берет удлинненый плод бобового растения и, зажав свой инструмент в клюве, начинает стучать по сухим ветвям дерева. Звуки ударов слышны на расстоянии до сотни метров. Добившись внимания самки, самец завершает свое выступление и мощным клювом размельчает палочку в щепки, которые кладет в гнездо.

Группа исследователей из Австралийского национального университета, Университета Квинсленда и Университета Дикина проанализировала 131 запись барабанных ударов, сделанных 18 самцами черного какаду. Они подтвердили, что птицы придерживаются выбранного ритма, а разные самцы при этом имеют собственные индивидуальные стили исполнения. Автоматический анализ показал, что барабанная дробь черных какаду подчиняется тем же закономерностям, что и партии ударных инструментов в народной музыке.

Функции таких выступлений черных какаду до конца неясны. Высказывали предположения, что таким образом самец демонстрирует самки надежность дерева, в дупле которого построено гнездо. Возможно также, что стук привлекает внимание самок и указывает другим самцам, что данный участок уже занят.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.