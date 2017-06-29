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29 июня 2017, 12:34
бионика космос рептилии

Гекконы помогут космическим технологиям

Neville Nel/Flickr

Специалисты из отделения инженерной механики Стэнфордского университета и Лаборатории изучения реактивного движения НАСА представили разработанное ими роботизированное устройство-манипулятор, в основу которого положено строение кожи пальцев гекконов.

Обеспечить надежный захват объекта в космосе не так-то просто. Устройства на присосках не работают в вакууме, клейкие поверхности теряют свойства при экстремальных температурах. Поэтому инженеры решили использовать идею из живой природы. Как известно, ящерицы из семейства гекконов способны ходить по вертикально поставленному стеклу и другим гладким поверхностям и даже бегать по потолку. Гекконам позволяет это делать особенность строения их кожи, покрытой множеством микроскопических волосков, которые закрепляются на поверхности опоры благодаря межмолекулярному притяжению – силе Ван-дер-Ваальса.

Подражая строению пальцев гекконов, ученые создали собственный аппарат, предназначенный для захвата и удержания объектов. Испытания устройство прошли в специально оборудованном самолете НАСА, в котором в части полета возникает невесомость. Участники эксперимента при помощи аппарат успешно захватывали и перемещали объекты с гладкими металлическими и стеклянными поверхностями, как плоскими, так и цилиндрическими. Другое испытания было проведено на Международной космической станции, где миниатюрные захваты были размещены на поверхности стен и оставались надежно прикрепленными в течение нескольких недель испытания.

Созданное устройство не только облегчит ремонт космической станции, но и может быть использовано для захвата и уборки с орбиты космического мусора, который в последние годы становится все более серьезной проблемой для космонавтики.

Результаты работы представлены в журнале Science Robotics.

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