Первыми стоматологами были неандертальцы

Исследование повреждений на четырех зубах неандертальцев, найденных в Хорватии, показало, что уже неандертальцы использовали орудия, пытаясь справиться со стоматологическими проблемами.

Зубы, ставшие объектом исследования, были обнаружены в пещерах у города Крапина, знаменитых находками костных останков и орудий неандертальцев. Первые находки в крапинских пещерах сделал еще в 1899 году палеонтолог Драгутин Горьянович-Крамбергер, а основные раскопки в них проходили в 1899 – 1905 годах, но сейчас крапинские находки исследуются вновь с применением современных методов, что позволяет узнать о них много нового. Например, в 2015 году профессор-эмеритус Канзасского университета, антрополог Дэвид Фрейер (David Frayer) и куратор Хорватского музея естественной истории Даворка Радовчич (Davorka Radovčić) с группой коллег изучили когти орлана-белохвоста из этой пещеры, находившиеся в одном слое с останками неандертальцев, и обнаружили на них отметины и следы полировки, свидетельствующие, что когти служили украшением, например, частью браслета или ожерелья.

Фото: University of Kansas/PA

Нынешнее исследование также провели Фрейер и Радовчич, а их соавторами стали стоматолог Джозеф Гатти (Joseph Gatti) и палеоантрополог Дженет Монж (Janet Monge) из Пенсильванского университета. Хотя часть нижней челюсти, непосредственно примыкавшая к зубам, не сохранилась, антропологи смогли составить их в том порядке, в каком они располагались в десне. Они шли подряд на левой стороне нижней челюсти, и среди них были один премоляр и три моляра. Два крайних зуба в этом ряду, как определили исследователи, отклонялись от своих нормальных положений. На зубах, преимущественно с язычной поверхности, обнаружен ряд отметин в виде бороздок, повреждений эмали и дентина. Ученые полагают, что бороздки на зубах были оставленными орудиями из кости или веток деревьев, напоминающими зубочистки. Многократно обрабатывая ими зубы, неандерталец пытался избавиться от зубной боли. Особенно выраженные следы найдены у искривленных зубов. «Царапины указывают, что этот человек заталкивал что-то в рот, чтобы добраться до повернутого премоляра», – говорит Фрейер.

Результаты исследования опубликованы в журнале Bulletin of the International Association for Paleodontology.