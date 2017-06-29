Кремль не согласовал встречу Путина и Трампа на G20

На саммите «большой двадцатки» (G20) в Гамбурге президент России Владимир Путин G20 проведет «три полномасштабные встречи», заявил его помощник Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

По словам Ушакова, Путин встретится с президентоми Франции Эммануэлем Макроном, главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьером Японии Синдзо Абэ.

«Кроме того, будут встречи "на ногах", короткие с рядом лидеров государств», — добавил помощник.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что Кремль и Белый дом не согласовали встречу российского президента с главой США Дональдом Трампом.

«Пока каких-либо наработок, к сожалению, нет», — отмечал Песков.

Лидеры 20 ведущих экономик мира встретятся 7-8 июля в Германии.