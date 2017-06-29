Катар опроверг причастность российских хакеров к взлому своего информагентства

По итогам расследования взлома сайта катарского информагентства, на котором была опубликована фальшивка от имени эмира Катара, выяснилось, что российские хакеры не причастны к атаке. Об этом сообщил CBS министр иностранных дел Катара Мухаммед Аль Тани.

Взлом Qatar News Agency расследовали спецслужбы США. Как сообщалось, изначально ФБР подозревало в атаке на агентство российских хакеров.

По словам министра, катарские власти считают, что к взлому причастны ближневосточные соседи, против которых готовится судебный иск. По словам главы МИД Катара, среди подозреваемых в кибератаке «страны, объявившие бойкот Катару».

Сообщение, в котором от имени эмира Катара говорилось о дружественном отношении к Израилю и Ирану, было опубликовано в мае и вскоре объявлено фальшивкой.

Оно осложнило отношения Катара с ОАЭ, Египтом и другими соседями.