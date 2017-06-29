Рогозин рассказал о престиже должности сварщика на «Севмаше»

Профессия сварщика, работающего на предприятии «Севмаш», — «одна из самых престижных в нашей стране, и в целом по авторитету, и по зарплатам». Об этом в эфире «России 24» заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«Севмаш» — оборонное предприятие в Северодвинске (Архангельская область).

Там строят подводные лодки, модернизируют и ремонтируют подлодки и корабли.

По словам Рогозина, в северных городах России сложные условия жизни, «но и зарплаты такие, которые привлекают лучшие кадры».

«Сегодня профессия сварщика, работающего на "Севмаше", — одна из самых престижных профессий в нашей стране, и в целом по авторитету, и по зарплатам», — отметил вице-премьер.