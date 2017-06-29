Роналду покинул Кубок конфедераций из-за рождения близнецов

Капитан футбольной сборной Португалии Криштиану Роналду не примет участия в игре за третье место на Кубке конфедераций. Спортсмен досрочно покинет Россию из-за рождения двух близнецов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

28 июля португальцы проиграли команде Чили, и теперь будут бороться за третье место. Игра состоится 2 июля, соперник еще не определен.

«Я, как и всегда, полностью выкладывался в матчах за национальную команду, несмотря на то, что знал о рождении двух моих детей. К сожалению, мы не смогли достичь главной цели, которую хотели. Но я уверен, что в будущем мы вновь будем радовать болельщиков своей игрой. Президент Федерации футбола Португалии и главный тренер отнеслись ко мне с пониманием. Я этого никогда не забуду. Очень рад, что смогу впервые увидеть своих детей», — отметил футболист.