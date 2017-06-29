Росэнергобанк признан банкротом по решению арбитража

Арбитражный суд Москвы по заявлению Центробанка признал банкротом Росэнергобанк. Об этом сообщает «Интерфакс».

По состоянию на 1 марта 2017 года банк занимал 92-е место в банковской системе РФ. В апреле ЦБ отозвал у него лицензию.

Согласно решению арбитража, конкурсным управляющим активов банка назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Также назначено конкурсное производство сроком на один год.

В ходе заседания выяснилось, что обязательства Росэнергобанка перед кредиторами превышают 42 млрд рублей, тогда как стоимость его активов составляет 12 млрд рублей.

Таким образом, дефицит собственных средств банка — около 30 млрд рублей.